Подросток утонула в ванной

Подросток утонула в ваннойСК возбудил уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки во Владимире.Трагедия произошла 11 марта. Девочка принимала ванну. Мама и бабушка начали кричать ей что-то из-за двери, но ответа так и не услышали. Вбежав в комнату, они увидели, что ребенок погружен в воду и не дышит. В ходе проверки следователи выяснили, что она потеряла сознание и утонула.Как оказалось, в феврале этого года у 13-летней девочки случился приступ. Её госпитализировали в неврологическое отделение. Судебно-медицинская экспертиза показала, что у подростка могли быть другие заболевания, которые не обнаружили врачи. Они и могли стать причиной смерти.На данном этапе дается оценка действиям медиков.