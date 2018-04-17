Брокколи и цветная капуста излечивают смертельный недуг.
Содержащееся в овощах вещество удаляет рубцы в легких.
Брокколи и цветная капуста излечивают смертельный недуг.
Содержащееся в овощах вещество удаляет рубцы в легких.
Неожиданный способ лечения опасной болезни – идиопатического
легочного фиброза – нашли ученые. Избавить пациента от недуга могут
определенные виды овощей – точнее, содержащееся в них вещество сульфорафан.
Идиопатический легочный фиброз – крайне опасное заболевание.
Ткань легких покрывается рубцами, причем процесс практически невозможно остановить
и тем более обратить вспять. Организм пораженных этим недугом людей сверх нормы
производит клетки под названием фибробласты и миофибробласты – именно из-за их
воздействия и появляются рубцы.
Содержащийся в крестоцветных овощах вроде брокколи, цветной
и брюссельской капусты сульфорафан регулирует этот процесс. Ученые ранее
выяснили, что вещество может стать новым средством лечения рака. А заодно
проверили эффективность сульфорафана при борьбе с фиброзом легких.
Препарат испытали на мышах, у которых спровоцировали
болезнь. Результат превзошел все ожидания: сульфорафан обратил вспять все
патологические изменения, пишет "Собеседник".
Ранее медики опубликовали список наиболее полезных продуктов. Первое место заняли дары моря: устрицы, мидии, кальмары, креветки богаты белком и микроэлементами – в частности цинком, который предотвращает развитие рака простаты. Цинк также содержится в говядине и бобовых.
Не менее полезна рыба, особенно жирные ее сорта. Кроме того, врачи настоятельно советуют включить в рацион капусту брокколи. Она содержит вещества, защищающие организм от свободных радикалов, которые провоцируют развитие онкологических недугов. Брокколи богата витамином С, бета-каротином, калием и сульфорафаном, который обладает сильным противоопухолевым эффектом.