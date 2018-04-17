Брокколи и цветная капуста излечивают смертельный недуг. Содержащееся в овощах вещество удаляет рубцы в легких.

Брокколи и цветная капуста излечивают смертельный недуг.Содержащееся в овощах вещество удаляет рубцы в легких.Неожиданный способ лечения опасной болезни – идиопатическоголегочного фиброза – нашли ученые. Избавить пациента от недуга могутопределенные виды овощей – точнее, содержащееся в них вещество сульфорафан.Идиопатический легочный фиброз – крайне опасное заболевание.Ткань легких покрывается рубцами, причем процесс практически невозможно остановитьи тем более обратить вспять. Организм пораженных этим недугом людей сверх нормыпроизводит клетки под названием фибробласты и миофибробласты – именно из-за ихвоздействия и появляются рубцы.Содержащийся в крестоцветных овощах вроде брокколи, цветнойи брюссельской капусты сульфорафан регулирует этот процесс. Ученые ранеевыяснили, что вещество может стать новым средством лечения рака. А заоднопроверили эффективность сульфорафана при борьбе с фиброзом легких.Препарат испытали на мышах, у которых спровоцировалиболезнь. Результат превзошел все ожидания: сульфорафан обратил вспять всепатологические изменения, пишет "Собеседник".Ранее медики опубликовали список наиболее полезных продуктов. Первое место заняли дары моря: устрицы, мидии, кальмары, креветки богаты белком и микроэлементами – в частности цинком, который предотвращает развитие рака простаты. Цинк также содержится в говядине и бобовых.Не менее полезна рыба, особенно жирные ее сорта. Кроме того, врачи настоятельно советуют включить в рацион капусту брокколи. Она содержит вещества, защищающие организм от свободных радикалов, которые провоцируют развитие онкологических недугов. Брокколи богата витамином С, бета-каротином, калием и сульфорафаном, который обладает сильным противоопухолевым эффектом.