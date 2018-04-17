На Петровке, 38 вручили государственные и ведомственные награды сотрудникам полиции за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе...

В рамках рабочего совещания под председательством начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова были вручены государственные и ведомственные награды сотрудникам полиции за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе.Указом Президента Российской Федерации за многолетнюю активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден председатель Совета ветеранов Главного управления МВД России по г. Москве генерал-майор внутренней службы в отставке Виктор Антонов.Приказом Министра внутренних дел за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе медалью МВД России «За боевое содружество» награжден командир батальона 2 Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Станислав Шарапов.Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов наградил сотрудников столичной полиции, добившихся успехов и высоких результатов на спортивных мероприятиях. В рамках комплексного служебно-спортивного зачета проведена Спартакиада по служебно-прикладным видам спорта, Кубок начальника Главного управления МВД России по г. Москве по хоккею с шайбой и спортивный праздник Главного управления МВД России.В 2017 году в результате проведенной Спартакиады среди подразделений аппарата Главка первое место заняла команда Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по г. Москве, второе место – Центр профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, третье место – Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве.По результатам Спартакиады Главного управления среди всех подразделений первое место заняла команда Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве, второе место – УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве, третье место – команда УВД по Южному административному округу ГУ МВД России по г. Москве.Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов поблагодарил руководителей за серьезное отношение к вопросу физической подготовки личного состава вверенных подразделений: «Сотрудникам необходимо иметь высокий уровень физической подготовки, так как данные навыки необходимы при охране общественного порядка, а также обеспечения безопасности жителей и гостей столицы».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве