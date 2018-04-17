В дошкольном отделении ГБОУ «Школа №1995» сотрудники Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Юго-Западного округа столицы провели профилактическое мероприятие «Азбука безопасности».

В дошкольном отделении ГБОУ «Школа №1995» сотрудники Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Юго-Западного округа столицы провели профилактическое мероприятие «Азбука безопасности».Уже не первый год инспекторы ГИБДД приходят в гости к ученикам младших классов и воспитанникам детских садов для того, чтобы еще раз напомнить о важных правилах поведения на дорогах.Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что важно с самого раннего детства учиться правильно ориентироваться в дорожной ситуации, быть внимательными, дисциплинированными и осторожными на улице.Инспекторы познакомили малышей с дорожными знаками, рассказали о сигналах светофора, а для закрепления изученного материала, все вместе разыграли тематическую сценку.Также полицейские разъяснили детям как не попасть в «дорожные ловушки» и отметили важность использования на одежде светоотражающих элементов, которые помогают ребятам стать более заметными на дорогах, что снижает вероятность дорожно-транспортных происшествий и делает передвижение ребенка вблизи проезжей части и на пешеходном переходе более безопасным.В конце встречи сотрудники дорожной полиции пожелали детям солнечного настроения и вручили яркие фликеры.