Московский Спартак и итальянский Наполи пока не могут договориться о трансфере сербского защитника Николы Максимовича. В настоящее время Максимович арендован чемпионами России до конца сезона.

Московский "Спартак" и итальянский "Наполи" пока не могут договориться о трансфере сербского защитника Николы Максимовича. В настоящее время Максимович арендован чемпионами России до конца сезона.Согласно информации портала "Футбол на куличках", "Наполи" готов продать Максимовича за 14 миллионов евро. "Спартак" не готов платить такую сумму и просит сбавить цену на футболиста в два раза. Переговоры клубов зашли в тупик. Однако "Спартак" и "Наполи" попытаются найти компромисс в конце мая.27-летний футболист сборной Сербии арендован "Спартаком" зимой до конца сезона. Максимович провел за москвичей 6 матчей в чемпионате и 1 в Кубке страны.