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<a href="http://33live.ru/novosti/17-04-2018-stadiony-chempionata-mira-fifa-prinimayut-pervye-futbolnye-matchi.html" target="_blank">Стадионы Чемпионата мира FIFA принимают первые футбольные матчи</a> - Подготовка российских арен к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ вошла в завершающую стадию: в минувший уикенд сразу на нескольких стадионах прошли тестовые матчи. Первый в истории футбольный матч состоялся на построенной специально к Чемпионату мира FIFA Ростов Арене в столице Дона. Местный клуб Ростов добавил горожанам праздничного настроения, победив СКА-Хабаровск со счетом 2:0 в матче 26-го тура российской Премьер-лиги. Первый футбольный матч прошел и на Стадионе Нижний Новгород: местный Олимпиец принимал Зенит-2 в розыгрыше ФНЛ (2-й эшелон российского футбола) и проиграл 0:1. Екатеринбург Арена приняла первый матч еще неделю назад, а в воскресенье самый восточный стадион ЧМ-2018 был торжественно открыт. ФК Урал преподнес сенсацию, обыграв на своей новой арене одного из лидеров РФПЛ – московский Спартак. Матчи носили тестовый характер в преддверии Чемпионата мира FIFA 2018, а потому загрузка трибун была неполной. Футбольные матчи проходят уже на 9 аренах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ - на оставшихся трех – в Волгограде, Самаре и Саранске – первые встречи также будут сыграны в ближайшее время.