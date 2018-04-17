Создатель Индианы Джонса и Списка Шиндлера Стивен Спилберг стал первым режиссером в истории, чьи фильмы заработали в мировом прокате 10 миллиардов долларов. Такой рекорд автор культовых картин установил благодаря свежей ленте Первому игроку приготовиться.

Создатель "Индианы Джонса" и "Списка Шиндлера" Стивен Спилберг стал первым режиссером в истории, чьи фильмы заработали в мировом прокате 10 миллиардов долларов. Такой рекорд автор культовых картин установил благодаря свежей ленте "Первому игроку приготовиться", сообщает Huffington Post.Наиболее прибыльные фильмы Спилберга – это "Парк Юрского периода" (841 миллион долларов в мировом прокате), "Челюсти" (1,1 миллиарда долларов), "Инопланетянин" (1,3 миллиарда долларов).Фантастический фильм "Последнему игроку приготовиться" уже собрал 114 миллионов долларов.Помимо Спилберга, в список самых коммерчески успешных мировых режиссеров входят автор "Трансформеров" Майкл Бэй (6,4 миллиарда долларов), создатель "Титаника" Джеймс Кэмерон (6,1 миллиарда долларов), Питер Джексон ("Властелин колец", 6,5 миллиарда долларов), Крис Нолан ("Дюнкерк", 4,7 миллиарда долларов), Дэвид Йейтс ("Гарри Поттер", 4,7 миллиарда долларов).