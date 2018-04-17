На территории области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 9 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 9 человек травмированы. Выявлено 17 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Октябрьский районПо предварительной информации, 16.04.2018г. в 01:15 в г.Владимир на улице Батурина у дома 39 водитель автомобиля "Ваз–217030", находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Газ-2705 под управлением водителя, 1970 г.р. После столкновения произошло возгорание автомобиля "Ваз-217030". В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля "Газ-2705" с диагнозом: ушиб четвертого пальца правой кисти – амбулаторно; пассажир а/м "Ваз-217030", 1988 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, вывих правой бедренной кости, ссадины – госпитализирован; водитель а/м "Ваз-217030" с диагнозом: ушиб грудной клетки – амбулаторно.2. Гороховецкий районПо предварительной информации, 16.04.2018г. в 03:30 на 336 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля "Газ-22171", 1976 г.р., допустил наезд на стоящий впереди автомобиль Хендай-Сантафе под управлением водителя, 1985 г.р., который остановился на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадали: пассажир автомобиля "Газ-22171", 1989 г.р., с диагнозом: тупая травма живота – амбулаторно; пассажир а/м Газ-22171, 1961 г.р., с диагнозом: ушибленная рана носа – амбулаторно.3. Муромский районПо предварительной информации, 16.04.2018г. в 08:50 в г.Муром на улице Первомайская напротив дома 79 «А» водитель автомобиля "Шевроле-Нива", 1984 г.р., двигаясь задним ходом совершил наезд на пешехода, 1958 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ЗЧМТ, перелом голени, ушиб грудной клетки - госпитализирован.4. Петушинский районПо предварительной информации, 16.04.2018г. в 15:50 в г.Петушки на улице Красноармейская напротив дома 150 водитель автомобиля "Ваз-2107", 1988 г.р., на нерегулируемом перекрестке, при выезде со второстепенной дороги, допустил столкновение с мотоциклом "Рейсер-RC200CS" под управлением водителя, 1996 г.р., который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель мотоцикла с диагнозом: перелом правой тазобедренной кости-госпитализирован.5. Киржачский районПо предварительной информации, 16.04.2018г. в 20:50 в г.Киржач на улице Морозовская напротив дома 93 «А» водитель мотоцикла "RY150TT-3", 1962 г.р., допустил падение на проезжую часть дороги по ходу движения т/с. В результате ДТП водитель мотоцикла "RY150TT-3" с диагнозом: перелом основания черепа – госпитализирован.6. Гороховецкий районПо предварительной информации, 16.04.2018г. в 23:10 на 335 км а/д М-7 «Волга» водитель автомобиля "Хендай-Акцент", 1996 г.р., допустил наезд на осевое тросовое ограждение разделяющие транспортные потоки, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель с диагнозом: ушиб правого предплечья – амбулаторно.