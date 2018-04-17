Лондон сам загоняет себя в ловушку. Чем только не травили Сергея Скрипаля и его дочь по версии британских властей, на очереди – таинственная жидкость.

Лондон сам загоняет себя в ловушку. Чем только не травилиСергея Скрипаля и его дочь по версии британских властей, на очереди – таинственная жидкость.Британское Минприроды заявило, что нервно-паралитическоевещество, использованное при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля иего дочери Юлии, было в жидком состоянии. Эти данные телеканалаSky News расходятся с информацией,озвученной ранее британскими властями.Сначала речь шла о нервно-паралитическом газе "Новичок,якобы произведенным в СССР. После того, как дочь экс-сотрудника ГРУ ЮлияСкрипаль внезапно поправилась, в Лондоне заговорили о геле, которымзлоумышленники смазали дверную ручку в дому у Скрипалей. И вот теперь британцы объявилио жидкости, забыв при этом сообщить, каким образом отравившиеся с ней контактировали.Между тем согласно докладу ОЗХО, яд, которым были отравленыбывший сотрудник российской спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вряд либыл произведен в России. На днях министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил,что по итогам проведённой экспертизы в пробах обнаружены следы токсичногохимиката BZ.Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил,что подобная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании идругих стран НАТО. Ни в СССР, ни позже в России разработка таких отравляющихвеществ не проводилась.Лавров также предположил, что одним из мотивов заказчиковотравления Скрипалей может быть предстоящий чемпионат мира по футболу. Кто-тона Западе очень хочет осложнить проведение мундиаля, который пройдет в России.Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочьЮлия были отравлены в начале марта в городе Солсбери. Премьер-министр ВеликобританииТереза Мэй уже через несколько часов обвинила в случившемся Москву, непредоставив при этом никаких доказательств.