Лондон сам загоняет себя в ловушку. Чем только не травили
Сергея Скрипаля и его дочь по версии британских властей, на очереди – таинственная жидкость.
Лондон сам загоняет себя в ловушку. Чем только не травили
Сергея Скрипаля и его дочь по версии британских властей, на очереди – таинственная жидкость.
Британское Минприроды заявило, что нервно-паралитическое
вещество, использованное при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и
его дочери Юлии, было в жидком состоянии. Эти данные телеканала
Sky News расходятся с информацией,
озвученной ранее британскими властями.
Сначала речь шла о нервно-паралитическом газе "Новичок,
якобы произведенным в СССР. После того, как дочь экс-сотрудника ГРУ Юлия
Скрипаль внезапно поправилась, в Лондоне заговорили о геле, которым
злоумышленники смазали дверную ручку в дому у Скрипалей. И вот теперь британцы объявили
о жидкости, забыв при этом сообщить, каким образом отравившиеся с ней контактировали.
Между тем согласно докладу ОЗХО, яд, которым были отравлены
бывший сотрудник российской спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вряд ли
был произведен в России. На днях министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил,
что по итогам проведённой экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного
химиката BZ.
Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил,
что подобная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и
других стран НАТО. Ни в СССР, ни позже в России разработка таких отравляющих
веществ не проводилась.
Лавров также предположил, что одним из мотивов заказчиков
отравления Скрипалей может быть предстоящий чемпионат мира по футболу. Кто-то
на Западе очень хочет осложнить проведение мундиаля, который пройдет в России.
Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь
Юлия были отравлены в начале марта в городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании
Тереза Мэй уже через несколько часов обвинила в случившемся Москву, не
предоставив при этом никаких доказательств.