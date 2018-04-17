Юристы Telegram обжаловали решение о немедленном исполнении постановления суда о блокировке мессенджера в России. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков.

Юристы Telegram обжаловали решение о немедленном исполнении постановления суда о блокировке мессенджера в России. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков.Как напоминает РИА Новости, в понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. При этом основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.В жалобе, опубликованной в Tеlеgram-канале руководителя международной группы "Агора" Павла Чикова, юристы которой представляют интересы мессенджера, говорилось, что суд первой инстанции, указав основание принятия такого решения, не привел ни одного доказательства, не конкретизировав, в чем именно заключаются публичные интересы".Фактически решение суда содержит лишь предположение, заметили юристы Tеlеgram и попросили отменить решение Таганского суда Москвы.