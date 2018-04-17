Турецкая компания Albayrak Savunma разрабатывает необычный тип морских мин. Это беспилотники-самоубийцы, которые похожи на скатов. Судя по видео, опубликованному разработчиками, эти электронные рыбы смогут свободно перемещаться под водой со скоростью до 10 километров в час.

Турецкая компания Albayrak Savunma разрабатывает необычный тип морских мин. Это беспилотники-самоубийцы, которые похожи на скатов. Судя по видео, опубликованному разработчиками, эти электронные рыбы смогут свободно перемещаться под водой со скоростью до 10 километров в час. А при необходимости залегать на дно, чтобы подкараулить жертву или просто сэкономить энергию.Как только хозяин кибер-скатов отдаст приказ, они подплывут к вражескому кораблю, прилипнут к его корпусу и взорвутся. Что интересно, по мнению создателей, беспилотники настолько точно имитируют живых существ, что их оснастят системой защиты от хищников вроде акул.Сейчас на интернет-сайте турецкой компании запущен обратный отсчет. До презентации необычных беспилотников осталось 63 дня.