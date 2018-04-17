Житель Тюмени Эдуард Комаров исследовал паранормальное явление в городе. Он записал видео, посвященное потопу в жилом комплексе Комарово.

Житель Тюмени Эдуард Комаровисследовал "паранормальное явление" в городе. Он записал видео, посвященноепотопу в жилом комплексе "Комарово".Своим юмористическим роликом блогер решил привлечь вниманиеобщественности к этой проблеме. Герой видео в одежде бросаетсяв лужу, а потом перевоплощается в русалку с синим париком каре.Свою видеозапись Эдуард выложилв Instagram. "Произошло какое-то паранормальное явление! Люди! Жители Тюмени!Не выходите из домов! Я хочу сам лично проверить, чтопроисходит", – говорит мужчина в ролике. Затем он надевает водозащитные очкии бросается в воду, барахтаясь там.Ролик быстро стал популярен. За сутки он собрал более 18 тысяч просмотров.Комментируя журналистам свой поступок, блогер объяснил, что идея возникла"совершенно спонтанно" после того, как он узнал о подтоплении.Подписчики тюменцаоценили его юмор в комментариях. "Постарался, респект", "Огонь", "вот хохма", "Хорошие у вас новости в Тюмени. Особенно русалкасимпотяжка", – написали фолловеры блогера.В администрации Тюменского района пояснили, чтопотоп – не результат коммунальной аварии, всему виной талый снег. "Затопленныедворы не имеют к нам никакого отношения. Их убирают управляющие компании.Дорога – наша зона ответственности. Поскольку она находится в низине, ипоскольку уважаемые управляющие компании ни одну кучу снега не вывезли со двора– это все потекло по двору и вытекло на дорогу. Плюс там поля вокруг. С полейвода уходит туда, где ниже – на дорогу. Поэтому получился потоп", – цитируетпредставителя администрации информационное агентство Накануне.RU.