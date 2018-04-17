Житель Тюмени Эдуард Комаров
исследовал паранормальное явление в городе. Он записал видео, посвященное
потопу в жилом комплексе Комарово.
Житель Тюмени Эдуард Комаров
исследовал "паранормальное явление" в городе. Он записал видео, посвященное
потопу в жилом комплексе "Комарово".
Своим юмористическим роликом блогер решил привлечь внимание
общественности к этой проблеме. Герой видео в одежде бросается
в лужу, а потом перевоплощается в русалку с синим париком каре.
Свою видеозапись Эдуард выложил
в Instagram. "Произошло какое-то паранормальное явление! Люди! Жители Тюмени!
Не выходите из домов! Я хочу сам лично проверить, что
происходит", – говорит мужчина в ролике. Затем он надевает водозащитные очки
и бросается в воду, барахтаясь там.
Ролик быстро стал популярен. За сутки он собрал более 18 тысяч просмотров.
Комментируя журналистам свой поступок, блогер объяснил, что идея возникла
"совершенно спонтанно" после того, как он узнал о подтоплении.
Подписчики тюменца
оценили его юмор в комментариях. "Постарался, респект", "Огонь", "вот хохма", "Хорошие у вас новости в Тюмени. Особенно русалка
симпотяжка", – написали фолловеры блогера.
В администрации Тюменского района пояснили, что
потоп – не результат коммунальной аварии, всему виной талый снег. "Затопленные
дворы не имеют к нам никакого отношения. Их убирают управляющие компании.
Дорога – наша зона ответственности. Поскольку она находится в низине, и
поскольку уважаемые управляющие компании ни одну кучу снега не вывезли со двора
– это все потекло по двору и вытекло на дорогу. Плюс там поля вокруг. С полей
вода уходит туда, где ниже – на дорогу. Поэтому получился потоп", – цитирует
представителя администрации информационное агентство Накануне.RU.