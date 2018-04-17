Глаза, как из снэпчата (Snapchat) – новый тренд в мировой косметологии. Эксперты Британской ассоциации эстетической и пластической хирургии пришли к выводу, что фотофильтры популярных интернет-приложений меняют современные эталоны красоты.

Глаза,как из снэпчата (Snapchat) – новый тренд в мировой косметологии. ЭкспертыБританской ассоциации эстетической и пластической хирургии пришли к выводу, чтофотофильтры популярных интернет-приложений меняют современные эталоны красоты.Пациентыклиник красоты все чаще готовы лечь на операционный стол, чтобы в реальнойжизни выглядеть, как на селфи. Если раньше все мечтали походить на звездГолливуда, то теперь приносят на прием к пластическим хирургам собственныефотографии, обработанные при помощи мобильных программ.Лидерсреди таких приложений – снэпчат, изначально изобретен для быстрого обменафотографиями, но девичьи сердца программа покорила своими дополнительнымифункциями. Встроенный фоторедактор дает практически безграничные возможностиретуширования снимков. Приложение позволяет не только исправить световыеогрехи, увеличить контраст или поднять насыщенность цвета. С помощьюбьюти-фильтров любой человек всего за несколько секунд может скорректироватьфигуру, убрать синяки под глазами и даже изменить цвет и форму лица. Но особуюлюбовь у пользователей соцсетей завоевали неестественно большие глаза, как удиснеевских принцесс. Причем этот спецэффект оказался настолько популярным, чтомногие, мечтая так же выглядеть в реальности, решили с помощью пластики лицавоплотить в жизнь виртуальный образ.Недавноновый тренд добрался и до России. По словам пластического хирурга АндреяКовынцева, к нему уже не раз обращались с просьбами сделать "глаза из снэпчата".Однако своих пациентов медик всегда предупреждает о негативных последствияхподобных перевоплощений. "Однозначно я отказываюсь от таких просьб. Еслипациент хочет именно мультяшные глаза, точь-в-точь, как в известном мобильномприложении, то для этого необходимо полностью ломать глазную орбиту и срезатьвеко. Ни один здравомыслящий человек на это не пойдет. Но дело даже не стольков здравом смысле, сколько в функциональности этой затеи. Если хирургическимпутем увеличить глаза до таких размеров как в снэпчате, то пациент попросту несможет их закрыть. Для этого не хватит объема ткани верхнего века", – говоритхирург.Экспертотмечает, что в современной эстетической медицине существуют доступные и более безопасныеметоды сделать взгляд выразительным и открытым. С помощью пластической операцииможно немного увеличить или изменить разрез глаз, убрать избыток верхнего века,если он есть, или слегка приподнять брови. "Для подобного эффекта можнообойтись простой эндоскопической операцией или даже инъекциями ботокса, -считает Андрей Ковынцев. – Цветные линзы и правильно подобранный макияж послетакого комплекса мер будут очень кстати и дополнят мультяшный образ. Глазавизуально станут больше, а взгляд выразительнее".Впрочем,одними глазами дело не обходится. Ради лайков в интернете люди готовы полностьюперекраивать свои лица. Жительница Великобритании Люси О’Грэди из-за своейстрасти к сэлфи изменилась до неузнаваемости. Женщине так понравилось, как онавыглядит на отредактированных в снэпчате снимках, что она решилась напластические операции. Сделала пластику носа, исправила форму подбородка,изменила разрез глаз и увеличила губы. При этом, каждый новый образ не вызывалу нее удовлетворения. Остановилась Люси только тогда, когда поняла, что жаждаизменений превратилась в настоящую зависимость, а на хирургическиевмешательства она тратит почти все свои деньги.Психологиуже внесли селфи-манию в разряд психических расстройств и обозначили ее новым термином– дисморфия селфи, или цифровая дисморфия, то есть, ненависть к собственномутелу на фото и видео.Клиническийпсихолог Люция Сулейманова отмечает, что чаще всего подобные отклонения развиваютсяу неуверенных в себе людей. "Это первая стадия непринятия себя, котораяприносит человеку большое количество внутренних страданий, – рассказываетспециалист. – У таких людей изменено адекватное восприятие собственной личности.Однажды вбив себе в голову, что нос велик и некрасив, такой человек на любомсвоем снимке упорно будет видеть огромный уродливый нос. Мобильные приложениядают ему возможность стать ближе к стандартам красоты, почувствовать себяособенным, желанным и любимым. Производители снепчата очень хорошо продумалимаркетинговый ход. Он рассчитан на быстрый результат. Хотите глазки, как урусалочки? Пожалуйста, вот вам такие глазки".Страдающихцифровой дисморфией людей подстегивает и то, что обработанные селфи набираютзначительно больше лайков, чем фотографии без фильтров. В результате, это ещебольше увеличивает разницу между виртуальной и реальной внешностью. Такоенесоответствие собственным идеалам может приводить к депрессии, нервным срывамили заставить человека постоянно переделывать себя.Вопрос,почему сэлфиманы вечно не довольны собой, заинтересовал даже американскихученых. Исследователи из Рутгерского Университета создали математическуюмодель, которая помогла раскрыть этот секрет. Оказывается, все дело воптической иллюзии. Во время обычной портретной фотосъемки, объективфотоаппарата расположен от лица модели на расстоянии около полутора метров. Акогда мы делаем так называемый "самострел" или "себяшку", камера находитсяслишком близко, всего в 30-40 сантиметрах от лица. Возникает эффекткривого зеркала из-за этого черты искажаются. Например, нос выглядит на 30%больше, чем есть на самом деле. При этом глаза визуально уменьшаются на столькоже, а подбородок кажется массивнее. Это и есть те самые недостатки, которые такчасто пытаются исправить любители селфи с помощью пластической хирургии.Жить вмире виртуальных иллюзий, теряя собственную индивидуальность и подгоняя себяпод навязанные стандарты, или научиться ценить себя не только за внешность –выбор за каждым.