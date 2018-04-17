Появились новые подробности трагедии в торговом центре Кемерово. Выяснилось, что все пути эвакуации в ТЦ Зимняя вишня были блокированы горючими токсичными предметами.

Появилисьновые подробности трагедии в торговом центре Кемерово. Выяснилось, что все путиэвакуации в ТЦ "Зимняя вишня" были блокированы горючимитоксичными предметами.О том, почему у посетителей торгового центра было мало шансов наспасение, рассказал директор департамента надзорной деятельностии профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. "Через пять минут и четыре секунды смомента возгорания в сухом бассейне ТЦ "Зимняя вишня" все пути эвакуации былиблокированы продуктами термического разложения – высокотоксичными, схлористым водородом", – цитирует эксперта РИА Новости.По словам врио директорадепартамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС МаксимаМаксименко, торговый центр изначально был сконструирован "как ловушка дляпосетителей". По его словам, "ни один гарнизон пожарной охраны в этой ситуациине мог гарантировать выведение такого количества людей".Ранее в МЧС назвалипредварительную причину возгорания в "Зимней вишне". Пожар мог возникнуть из-закороткого замыкания в проводке светильника над игровой зоной. Он стал плавитьсяи воспламенил поролон.Как писали Dni.Ru, изначально проверялисьдве версии о причинах пожара. Согласно одной из них, пожар произошел именноиз-за замыкания. Вторую версию, о поджоге, как полагают в Следственном комитетеРоссии, скорее всего выдвинули, чтобы защитить обвиняемого в несоблюдениитребований пожарной безопасности.Напомним, страшный пожар в торговом центре "Зимняя вишня"в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в томчисле 41 ребенок. В рамках уголовного дела арестованы восемь человек.