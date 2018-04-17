Появились
новые подробности трагедии в торговом центре Кемерово. Выяснилось, что все пути
эвакуации в ТЦ Зимняя вишня были блокированы горючими
токсичными предметами.
Появились
новые подробности трагедии в торговом центре Кемерово. Выяснилось, что все пути
эвакуации в ТЦ "Зимняя вишня" были блокированы горючими
токсичными предметами.
О том, почему у посетителей торгового центра было мало шансов на
спасение, рассказал директор департамента надзорной деятельности
и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. "Через пять минут и четыре секунды с
момента возгорания в сухом бассейне ТЦ "Зимняя вишня" все пути эвакуации были
блокированы продуктами термического разложения – высокотоксичными, с
хлористым водородом", – цитирует эксперта РИА Новости.
По словам врио директора
департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максима
Максименко, торговый центр изначально был сконструирован "как ловушка для
посетителей". По его словам, "ни один гарнизон пожарной охраны в этой ситуации
не мог гарантировать выведение такого количества людей".
Ранее в МЧС назвали
предварительную причину возгорания в "Зимней вишне". Пожар мог возникнуть из-за
короткого замыкания в проводке светильника над игровой зоной. Он стал плавиться
и воспламенил поролон.
Как писали Dni.Ru, изначально проверялись
две версии о причинах пожара. Согласно одной из них, пожар произошел именно
из-за замыкания. Вторую версию, о поджоге, как полагают в Следственном комитете
России, скорее всего выдвинули, чтобы защитить обвиняемого в несоблюдении
требований пожарной безопасности.
Напомним, страшный пожар в торговом центре "Зимняя вишня"
в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том
числе 41 ребенок. В рамках уголовного дела арестованы восемь человек.