Установлено, что 56-летний житель столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире 17 приезжих из стран ближнего зарубежья...

В ходе отработки жилого сектора участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Черемушки выявил факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.Установлено, что 56-летний житель столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире, расположенной в доме по Нахимовскому проспекту, 17 приезжих из стран ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделением дознания ОМВД России по району Черемушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8(499)129-75-56