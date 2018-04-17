Вещество, за несколько дней разлагающее пластик, обнаружили
ученые. Исследователи ставили опыты над поглощающими пластмассу бактериями и
случайно получили впечатляющие результаты. Эксперты рассчитывают, что их
открытие позволит отказаться от нефти в качестве сырья для производства
пластика.
Вещество, за несколько дней разлагающее пластик, обнаружили
ученые. Исследователи ставили опыты над поглощающими пластмассу бактериями и
случайно получили впечатляющие результаты. Эксперты рассчитывают, что их
открытие позволит отказаться от нефти в качестве сырья для производства
пластика.
Бактерии, способные поглощать пластик, были обнаружены в
2016 году на свалке в Японии. Им удавалось за считанные дни уничтожить материал,
который обычно разлагается 100 лет. Ученые взялись за изучение этого феномена,
определили структуру фермента и в конце концов синтезировали его.
К удивлению исследователей, синтезированный фермент оказался
сильнее своего прототипа. Он стал справляться с полиэтилентерефталатом (ПЭТ),
из которого делают бутылки для напитков, еще лучше оригинала. "Оказалось,
что мы улучшили фермент. Мы были немного шокированы. Это настоящее открытие",
– заявил профессор Джон Макгихан из Портсмутского университета в
Великобритании.
Исследователи надеются, что им удастся заставить фермент
работать еще быстрее. Ученые предполагают, что вещество сможет разложить
пластик на его составляющие, а затем снова использовать их для производства бутылок.
В таком случае не нужно будет добывать еще больше нефти, которая используется
как сырье для изготовления ПЭТ. Кроме того, появится перспектива уменьшить
количество пластика в окружающей среде.
В мире каждую минуту продается около миллиона пластиковых
бутылок. Лишь 14% из них идут в переработку. Оставшиеся остаются в земле или попадают
в океаны, загрязняя даже самые удаленные их уголки, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.
Конкуренцию бактериям могут создать личинки восковой моли, которые могут поглощать пластик с впечатляющей
скоростью. Открытие также было сделано случайно: любитель-пчеловод, удаляя паразитов из ульев, собрала личинки в пластиковый пакет – а червячки его съели.