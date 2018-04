Вещество, за несколько дней разлагающее пластик, обнаружили ученые. Исследователи ставили опыты над поглощающими пластмассу бактериями и случайно получили впечатляющие результаты. Эксперты рассчитывают, что их открытие позволит отказаться от нефти в качестве сырья для производства пластика.

Вещество, за несколько дней разлагающее пластик, обнаружилиученые. Исследователи ставили опыты над поглощающими пластмассу бактериями ислучайно получили впечатляющие результаты. Эксперты рассчитывают, что ихоткрытие позволит отказаться от нефти в качестве сырья для производствапластика.Бактерии, способные поглощать пластик, были обнаружены в2016 году на свалке в Японии. Им удавалось за считанные дни уничтожить материал,который обычно разлагается 100 лет. Ученые взялись за изучение этого феномена,определили структуру фермента и в конце концов синтезировали его.К удивлению исследователей, синтезированный фермент оказалсясильнее своего прототипа. Он стал справляться с полиэтилентерефталатом (ПЭТ),из которого делают бутылки для напитков, еще лучше оригинала. "Оказалось,что мы улучшили фермент. Мы были немного шокированы. Это настоящее открытие",– заявил профессор Джон Макгихан из Портсмутского университета вВеликобритании.Исследователи надеются, что им удастся заставить ферментработать еще быстрее. Ученые предполагают, что вещество сможет разложитьпластик на его составляющие, а затем снова использовать их для производства бутылок.В таком случае не нужно будет добывать еще больше нефти, которая используетсякак сырье для изготовления ПЭТ. Кроме того, появится перспектива уменьшитьколичество пластика в окружающей среде.В мире каждую минуту продается около миллиона пластиковыхбутылок. Лишь 14% из них идут в переработку. Оставшиеся остаются в земле или попадаютв океаны, загрязняя даже самые удаленные их уголки, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.Конкуренцию бактериям могут создать личинки восковой моли, которые могут поглощать пластик с впечатляющейскоростью. Открытие также было сделано случайно: любитель-пчеловод, удаляя паразитов из ульев, собрала личинки в пластиковый пакет – а червячки его съели.