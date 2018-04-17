В ходе очередного раунда минских переговоров представители ЛНР планируют поднять вопрос обстрела украинскими военными Луганска из крупнокалиберной артиллерии. В результате обстрела пострадал воевавший еще с фашистами танк Т-34, отреставрированный для парада Победы 9 мая.

В ходе очередного раунда минских переговоров, запланированного на 18 апреля, представители самопровозглашенной Луганской народной республики ЛНР) планируют поднять вопрос обстрела украинскими военными Луганска из крупнокалиберной артиллерии.Как передает "Интерфакс", об этом заявил представитель ЛНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Дейнего.ВСУ нанесли удар по военному училищу, где сейчас идут тренировки в преддверии Парада Победы 9 мая. Ранее власти ЛНР были вынуждены опровергать предположения украинских СМИ о том, что технику на плацу якобы готовили к боевым действиям.В результате удара украинских военных по Луганску жертв и пострадавших, к счастью, нет. Однако повреждения получили четыре единицы военной техники Народной милиции ЛНР, а также отреставрированный для Парада Победы легендарный танк Т-34 времен Великой Отечественной войны.Глава представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня полковник Михаил Филипоненко сообщил, что у танка осколками повреждены корпус, двигатель и топливный бак.Также он показал наблюдателям Специальной мониторинговой миссии артиллерийские установки времен Второй мировой войны, которые ранее были сняты с постаментов для ремонта и последующего участия в параде Победы в Луганске. В результате обстрела солдатами Вооруженных сил Украины они были посечены осколками, у них повреждены стволы, сообщает Луганский информационный центр.