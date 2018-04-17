Оставил без работы беременную сотрудницу. Руководитель коммерческого предприятия Зираддин Байрамов признан виновным в необоснованном увольнении женщины.
<a href="http://33live.ru/novosti/17-04-2018-uvolil-beremennuyu.html" target="_blank">Уволил беременную</a> - Оставил без работы беременную сотрудницу. Руководитель коммерческого предприятия Зираддин Байрамов признан виновным в необоснованном увольнении женщины.
[url=http://33live.ru/novosti/17-04-2018-uvolil-beremennuyu.html]Уволил беременную[/url] - Оставил без работы беременную сотрудницу. Руководитель коммерческого предприятия Зираддин Байрамов признан виновным в необоснованном увольнении женщины.