По информации Владимирского гидрометцентра 18 и 19 апреля в 33 регионе ожидается сильный дождь.

По информации Владимирского гидрометцентра 18 и 19 апреля в 33 регионе ожидается сильный дождь. Ветер юго-восточный 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °C, днём +10…+15 °C.В такую погоду повышают риски возникновения ЧС до муниципального уровня, связанных с подтоплением пониженных участков местности, нарушениями в системе ЖКХ, дорожно-транспортными происшествиями.При происшествиях следует звонить на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).