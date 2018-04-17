Мужчина предстанет перед судом

Мужчина предстанет перед судомВ Александрове бывший начальник противопожарной службы присвоил 100 тысяч.По версии следствия, мужчина, зная об экономии по зарплате вольнонаемных работников, необоснованно завышал премии пяти сотрудникам. Часть полученных средств они возвращали лично ему, считая, что деньги будут потрачены на развитие учреждения. Таким способом майор внутренней службы присвоил около 100 тысяч рублей.Мужчина признал свою вину и сотрудничал со следствием. Сейчас уголовное дело направлено в суд.