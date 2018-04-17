Жители аргентинского города Санта-Фе жалуются на жуткого зверя, который в апреле растерзал двух собак, питбуля и немецкую овчарку. Странное существо удалось сфотографировать. Люди говорят, что это наполовину человек, наполовину пес.

Жители аргентинского города Санта-Фе жалуются на жуткого зверя, который в апреле растерзал двух собак, питбуля и немецкую овчарку. Странное существо удалось сфотографировать. Люди говорят, что это "наполовину человек, наполовину пес", сообщает Standard.Местные жители в ужасе, они просят полицию принять меры.Некоторые аргентинцы сравнивают запечатленное на опубликованных выше кадрах существо с верблюдом из-за его длинной шеи.