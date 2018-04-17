Злоумышленник, работавший старшим смены охраны, похищал со склада оргтехнику во время своих дежурств...

Оперативники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали старшего смены охраны финансового учреждения по подозрению в краже компьютерной техники со склада.В дежурную часть ОМВД России по Тверскому району от представителя одного из столичных банков поступило сообщение о краже компьютерной техники со склада учреждения.Сотрудники полиции установили, что в службу экономической безопасности банка поступил акт проверки наличия товарно-материальных ценностей, хранящихся на складе на улице Петровка. В результате ревизии выявлена недостача 25 единиц различной компьютерной техники. Общий материальный ущерб составил более 300 тысяч рублей.Оперуполномоченными уголовного розыска территориального отдела полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в краже - 24-летний житель Подмосковья. Мужчина работал старшим смены частного охранного предприятия, имеющего договорные отношения с финансовым учреждением. В ходе обыска по месту жительства задержанного изъята часть похищенного имущества. Установлено, что злоумышленник похищал оргтехнику во время своих дежурств.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60