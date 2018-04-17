Компания Intel нашла способ сократить потребление ресурсов центрального процессора во время сканирования на угрозы. Облегчить нагрузку планируется за счет технологии Threat Detection Technology (TDT), которая будет задействовать возможности встроенной графики при проверке системы на наличие вредоносного ПО.

Компания Intel нашла способ сократить потребление ресурсов центрального процессора во время сканирования на угрозы. Облегчить нагрузку планируется за счет технологии Threat Detection Technology (TDT), которая будет задействовать возможности встроенной графики при проверке системы на наличие вредоносного ПО.Одна из функций TDT — Advanced Memory Scanning (AMS). Она сможет противостоять троянцам, которые не записывают себя на диск, а оседают памяти ПК. Как следствие, антивирусы не могут их обнаружить при пофайловой проверке. Чтобы противостоять угрозе, AMS сможет подключить к мониторингу ресурсы интегрированного графического чипа, который обычно простаивает. В результате нагрузка на ЦП может быть снижена примерно с 20 до 2%, говорят в Intel.Позднее в этом месяце поддержка AMS будет добавлена в Advanced Threat Protection (ATP) — агент "Защитника" Windows, который обеспечивает профилактическую защиту, обнаруживает атаки и эксплойты. Новой функцией смогут воспользоваться и другие разработчики.Вторая важная функция TDT — Advanced Platform Telemetry (APT). Она в постоянном режиме отслеживает необычную активность процессора. Выявить аномалию, разработка Intel сможет найти вызвавший её зловред, даже если он к этому моменту не был известен ни одному антивирусу.∎Intel передумала защищать устаревшие процессоры от уязвимостей читайте такжеНабор функций TDT объединяется под брендом Security Essentials. Как пишет Ars Technica, поддержка Security Essentials будет включена в некоторые модели процессоров по марками Atom, Core и Xeon.