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<a href="http://33live.ru/novosti/17-04-2018-v-izhevske-vnezapno-ostanovilas-sborka-lada-vesta.html" target="_blank">В Ижевске внезапно остановилась сборка Lada Vesta</a> - Сбой в поставке комплектующих привел к тому, что Ижевский автомобильный завод, входящий в состав АвтоВАЗа, во вторник приостановил выпуск автомобилей семейства Lada Vesta.