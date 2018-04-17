Её установят на Аллее Признания

Её установят на Аллее ПризнанияОткрытие мемориальной плиты в память о Федоре Чижове запланировано на День города - 11 августа.Как сообщают в пресс-службе администрации города, её установят на Аллее Признания. Увековечить его имя решили сами костромичи по итогам онлайн-голосования. Жители могли выбрать из шести кандидатур.Федор Чижов - русский промышленник, общественный деятель и ученый, а также издатель и редактор общественно-политических журналов и газет, организатор железнодорожного строительства, благотворитель.