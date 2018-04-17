В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни после тяжелой болезни скончался заслуженный артист России Владимир Тыкке. Он был главным режиссером театра Балтийский дом.

В Санкт-Петербурге скончался главный режиссер театра "Балтийский дом", заслуженный артист России Владимир Тыкке. Ему было 74 года.На сайте театра сообщается, что режиссер ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно.В 1965 году Тыкке окончил актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, а в 1982 году — режиссерский факультет этого же вуза.Гендиректор театра Сергей Шуб, который дружил с режиссером более полувека, сказал ТАСС, что Тыкке "всю жизнь был предан одному театру, который раньше носил имя Ленинского комсомола, а теперь называется "Балтийский дом". По его словам, он был "человеком плоть от плоти театра"."Многие годы он блистал здесь как замечательный актер, а затем как ассистент прошел режиссерские университеты под руководством одного из выдающихся главных режиссеров этого театра Геннадия Опоркова", — рассказал Шуб.В театре Тыкке дебютировал спектаклем "Кукарача" по рассказу Нодара Думбадзе. Также он поставил спектакли "Трехгрошовая опера", "Сирано де Бержерак", "Ваша сестра и пленница", "Два старомодных коктейля для двух старомодных чудаков" и другие. В кино Тыкке исполнил около двух десятков ролей. Снимался в фильмах "День счастья", "Дикий мед", "Кориолан", "Крах", "Баллада о Сирано", "Комиссия по расследованию", сериале "Улицы разбитых фонарей".