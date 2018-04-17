В подмосковной Балашихе видеорегистратор одного из участников движения запечатлел конфликт, окончившийся дракой, - его участники спорили об очередности проезда на узком участке с односторонним движением.

В подмосковной Балашихе видеорегистратор одного из участников движения запечатлел конфликт, окончившийся дракой, — его участники спорили об очередности проезда на узком участке с односторонним движением.Своеобразным рингом стал Железнодорожный проезд, где поздним вечером 16 апреля и сошлись три автомобиля. Водитель "Лады" попросил убрать заблокировавшую ему проезд машину и получил за это порцию отборной ругани, а затем был атакован тремя крепко выпившими мужчинами. За компанию досталось и малолетнему ребенку, чей отец так увлеченно размахивал кулаками, что не заметил, как ударил сына.Вмешавшийся в конфликт владелец еще одной вставшей в пробке машины тоже едва не получил на орехи, но вовремя ретировался."В итоге приехала полиция, на двоих надели наручники, посадили в машину. Мамаша с ребенком просила отпустить их отца, так как ребенок не сможет уснуть без папы, жаловалась на беспредел полиции", — пояснил автор ролика.По его словам, подъехавшие чуть позже сотрудники ДПС оформили выезд на полосу встречного движения, за что предусмотрено лишение автомобильных прав.