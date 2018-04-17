Генерал-майор полиции В.П. Кукушкин встретился с почетным ветераном ОВДиВВ фронтовиком А.В. Гавриловым.

В преддверии Дня ветеранов органов внутренних дел и Дня Победы начальник УМВД России по Владимирской области посетил Петушинский район, где встретился с почетным ветераном ОВДиВВ Владимирской области, фронтовиком, кавалером 6 боевых орденов полковником милиции в отставке Анатолием Васильевичем Гавриловым. Также поздравить А.В. Гаврилова с наступающими праздниками прибыли Председатель общественного совета при УМВД России по Владимирской области Татьяна Сидорова и представители ветеранской организации района.В этот день приветствовать ветерана собрался личный состав ОМВД России по Петушинскому району. В рамках встречи состоялась презентация книги «Записки солдата», опубликованной по инициативе Анатолия Васильевича в память о его друге Леониде Шарохе- легендарном авторе песен и солисте всемирно известного Государственного Омского русского народного хора, с которым ветеран познакомился во время войны и дружил на протяжении нескольких десятилетий.Книга «Записки солдата», посвященная воспоминаниям о друге, не первая в творческой биографии Анатолия Васильевича.Его стихи и прозу, наполненные воспоминаниями войне, о работе в милиции, о знакомстве с замечательными людьми, пронизанные любовью к Родине знают не только во Владимирской области. Но презентованное издание отличается от всех предыдущих тем, что основано на личных записях Леонида Шарохи.В этот день в адрес ветерана прозвучало много теплых слов от гостей и участников мероприятия. Начальник регионального УМВД и председатель общественного совета при УМВД поблагодарили ветерана за ту творческую работу, которую он делает сегодня, несмотря на свой почтенный возраст, а также за весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи и передачу бесценного служебного опыта действующим сотрудникам ОВД.Ветеран поделился с гостями своими планами на будущее и от всей души поблагодарил за оказанное внимание и заботу.