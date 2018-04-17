Как сообщили в администрации Гусь-Хрустального района, в 2018 году муниципальному бюджету предоставлена субвенция на приобретение 18 квартир для таких детей

Работа по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведется во Владимирской области повсеместно. Как сообщили в администрации Гусь-Хрустального района, в 2018 году муниципальному бюджету предоставлена субвенция на приобретение 18 квартир для таких детей. В настоящее время на вторичном рынке жилья уже приобретено 11 квартир. Сертификаты на получение жилья и ключи от квартир детям, находящимся под особой защитой государства, были вручены в торжественной обстановке.Как отметил в ходе этой церемонии глава районной администрации Алексей Кабенкин, ежегодное приобретение жилья молодым людям стало возможным благодаря мерам государственной поддержки, которые предусмотрены федеральным и региональным законодательством. За последние пять лет в Гусь-Хрустальном районе жильем обеспечены 54 человека этой категории. Отметим, что в муниципальном списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которых необходимо обеспечить жильем, сейчас состоит 81 ребенок.