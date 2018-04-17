Американские
корабли Свобода и Независимость, названные плавучей
кучей мусора, предложили использовать как судна для прогулок. Эксперт Александр Мозговой рассказал об особенностях
кораблей, которые только называются боевыми.
Американские
корабли "Свобода" и "Независимость", названные "плавучей
кучей мусора", предложили использовать как судна для прогулок. Эксперт Александр Мозговой рассказал об особенностях
кораблей, которые только называются боевыми.
Западные аналитики пишут, что после потраченных
16 лет и миллиардов долларов ВМС США наконец-то признали, что программа
прибрежных боевых кораблей LCS выглядит абсолютным провалом. Отмечается, что
корветы совершенно не годятся для военных операций.
В свою очередь независимый
военно-морской эксперт Александр Мозговой рассказал об особенностях этих кораблей.
По его мнению, судна обладают великолепными скоростными и ходовыми
качествами.
"На них хорошо девушек катать
в ясную погоду, но как боевые корабли они использоваться
не могут", – цитирует специалиста РИА Новости. Такое неожиданное применение
нашел им российский эксперт.
Также Мозговой отметил, что начальник
военно-морскими операциями ВМС США адмирал Гринерт говорил, что никогда бы
не послал в бой американских моряков на этих кораблях. По его
словам, американцы хотели бы строительство этих кораблей прекратить
или найти им иное применение, но и это им не удается.
Ранее американские военные эксперты оценили дизайн новейшего российского корвета проекта 22160. СМИ в США признали его "гениальным". Корабль обеспечивает огромную боевую мощь при относительно небольшом размере судна.