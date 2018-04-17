Американские корабли Свобода и Независимость, названные плавучей кучей мусора, предложили использовать как судна для прогулок. Эксперт Александр Мозговой рассказал об особенностях кораблей, которые только называются боевыми.

Американскиекорабли "Свобода" и "Независимость", названные "плавучейкучей мусора", предложили использовать как судна для прогулок. Эксперт Александр Мозговой рассказал об особенностяхкораблей, которые только называются боевыми.Западные аналитики пишут, что после потраченных16 лет и миллиардов долларов ВМС США наконец-то признали, что программаприбрежных боевых кораблей LCS выглядит абсолютным провалом. Отмечается, чтокорветы совершенно не годятся для военных операций.В свою очередь независимыйвоенно-морской эксперт Александр Мозговой рассказал об особенностях этих кораблей.По его мнению, судна обладают великолепными скоростными и ходовымикачествами."На них хорошо девушек кататьв ясную погоду, но как боевые корабли они использоватьсяне могут", – цитирует специалиста РИА Новости. Такое неожиданное применениенашел им российский эксперт.Также Мозговой отметил, что начальниквоенно-морскими операциями ВМС США адмирал Гринерт говорил, что никогда быне послал в бой американских моряков на этих кораблях. По егословам, американцы хотели бы строительство этих кораблей прекратитьили найти им иное применение, но и это им не удается.Ранее американские военные эксперты оценили дизайн новейшего российского корвета проекта 22160. СМИ в США признали его "гениальным". Корабль обеспечивает огромную боевую мощь при относительно небольшом размере судна.