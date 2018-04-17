Сервисная кампания затронет не самое большое количество американских внедорожников Jeep Liberty, но причина серьезна и касается безопасности при ДТП.
<a href="http://33live.ru/novosti/17-04-2018-v-rossii-otzyvayut-na-remont-vnedorozhniki-jeep-liberty.html" target="_blank">В России отзывают на ремонт внедорожники Jeep Liberty</a> - Сервисная кампания затронет не самое большое количество американских внедорожников Jeep Liberty, но причина серьезна и касается безопасности при ДТП.
[url=http://33live.ru/novosti/17-04-2018-v-rossii-otzyvayut-na-remont-vnedorozhniki-jeep-liberty.html]В России отзывают на ремонт внедорожники Jeep Liberty[/url] - Сервисная кампания затронет не самое большое количество американских внедорожников Jeep Liberty, но причина серьезна и касается безопасности при ДТП.