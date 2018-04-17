Мероприятие было посвящено безопасности детей при организации загородного отдыха.

13-го апреля на территории Собинского района прошла Межрегиональная практико-ориентированная конференция «Код безопасного лета - 2018». Конференция, прошедшая в спортивно-оздоровительном центре «Олимп», собрала представителей всех силовых структур, ответственных за безопасность несовершеннолетних, а также руководителей детских оздоровительных лагерей Владимирской области и гостей из других субъектов Федерации.Основные темы встречи: безопасность детей во время детских каникул, безопасное поведения на дорогах, а также социальное развитие молодёжи во время отдыха в оздоровительных лагерях.В рамках встречи сотрудником Госавтоинспекции области был рассмотрен вопрос безопасности детей на дорогах. До присутствующих была доведена статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, обозначены основные причины детского дорожно-транспортного травматизма.Кроме этого руководители загородных оздоровительных лагерей были проинформированы о требованиях к организованной перевозке детей к местам отдыха и обратно.Госавтоинспекция надеяться, что несложный «код безопасного лета» поможет руководителям детских оздоровительных лагерей провести летнюю кампанию без происшествий.