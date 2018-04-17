Сумма ущерба составила 15,5 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 15,5 тысяч рублей45-летний судиславец предстал перед судом за то, что сжег вещи бывшей супруги.Инцидент произошел 4 января этого года. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он решил зайти в гости к бывшей жене и двум детям. Однако судиславец не застал никого дома. Тогда он решил доставить женщине неприятности: достал вещи из её шкафа и сжег в печи во дворе жилого дома.Мужчина признал свою вину и частично возместил ущерб. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Костромской области, в течение полугода он будет отдавать в доход государства 5% заработка.