Воспользовавшись удобной ситуацией, злоумышленники похитили мобильный телефон у своего нетрезвого приятеля.

В отдел полиции ОМВД России по Юрьев-Польскому району с заявлением обратился 33-летний местный житель, который сообщил, что в середине февраля текущего года у него был похищен мобильный телефон. Сумма материального ущерба составила 6 тысяч рублей.В совершении преступления мужчина подозревал своих знакомых – ранее судимых 27-летнюю женщину и 31-летнего мужчину, у которых в тот день находился в гостях.Полицейские оперативно установили местонахождение одного из подозреваемых в краже. Ранее судимый мужчина был задержан и дал признательные показания.Выяснилось, что когда после распития спиртных напитков потерпевший уснул, подозреваемый и хозяйка квартиры решили воспользоваться ситуацией - совершили кражу телефона, после чего сразу же его продали, а вырученные денежные средства потратили в личных целях.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев - Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимых 27-летней женщины и 31-летнего мужчины по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения второй подозреваемой.