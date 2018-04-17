17 апреля - День ветерана органов внутренних дел Российской Федерации.

17 апреля в России отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. В этот день по всей стране проводятся праздничные мероприятия, чествуются ветераны служб, отдается дань памяти тем, кто не дожил до наших дней.Ветеранские организации органов внутренних дел и внутренних войск Российской Федерации берут свое начало в 1986 году. Тогда начали образовываться разрозненные ветеранские организации, но 17 апреля 1991 года в Москве состоялось первая всероссийская учредительная конференция ветеранов органов внутренних дел, на которой был обобщен положительный опыт таких отдельных организаций, выбраны руководящие органы, принят устав ветеранской организации, определены ее основные цели и задачи. И с этого момента такая целостная структура стала строиться во всех регионах.Совет ветеранов Владимирской области на сегодняшний день насчитывает 4216 человек, а всего в области действует 54 ветеранских организации.На начальном этапе ветеранской организацией области руководил участник Великой отечественной войны подполковник внутренней службы в отставке Стефан Иванович Ивашкин. Сменил его на посту полковник внутренней службы в отставке Виктор Алексеевич Рыбаков, руководивший организацией более 10 лет и внесший неоценимый вклад в её развитие.Виктор Алексеевич РыбаковВпоследствии Виктор Алексеевич передал руководство полковнику милиции в отставке Георгию Владимировичу Травникову.Георгий Владимирович ТравниковА последующие 12 лет ветеранскую организацию возглавлял генерал-майор милиции в отставке Юрий Сергеевич Астахов.В настоящее время региональный Совет ветеранов возглавляет полковник милиции в отставке Борис Георгиевич Пелевин.Борис Георгиевич ПелевинВетераны по прежнему молоды душой, бодры духом и активно участвуют в жизни и работе органов внутренних дел региона. Только в 2017 году во Владимирской области с участием ветеранов было раскрыто 158 преступлений. 648 ветеранов регулярно участвуют в практической работе своих бывших подразделений, 249 членов ветеранской организации принимают активное участие в работе по направлениям народных дружин и безопасности дорожного движения, 470 ветеранов работают по конкретным программам нравственно-патриотического воспитания молодежи.Ветеранский актив оказывает ощутимую помощь ведомству и в профессиональном воспитании сотрудников, передавая им свой бесценный опыт.Отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области присоединяется к интернет-проекту «Легенды МВД», созданному специально ко Дню ветерана органов внутренних дел. В рамках проекта подготовлены открытки в специальном формате - это фотографии и биографические справки о ветеранах - сотрудниках органов внутренних дел разных лет, внесших большой вклад в дело борьбы с преступностью. Эти посты с хештегом #легендыМВД публикуются в аккаунтах подразделений МВД России по всей стране в знак уважения и благодарности ветеранам органов внутренних дел за их честный многолетний труд по защите прав, жизни и здоровья людей.