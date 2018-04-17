Жильцы могут принять такое решение на общем собрании собственников

Жильцы могут принять такое решение на общем собрании собственниковЖители Владимира смогут самостоятельно отключить отопление, если примут такое решение на общем собрании собственников.Пока среднесуточная температура воздуха не будет держаться на отметке в +8 градусов, власти не могут отключить тепло на официальном уровне. Сити-менеджер Андрей Шохин рассказал, что у владимирцев есть возможность сделать это самостоятельно.В городском управлении ЖКХ сообщают, что если собрание состоялось и большинство решили, что отопление пора отключить, нужно предоставить протокол в управление ЖКХ администрации Владимира и в организацию, которая отвечает за тепло в вашем доме.