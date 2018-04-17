Председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О бюджетных ассигнованиях на внедрение информационных систем в медицинских организациях».

Председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О бюджетных ассигнованиях на внедрение информационных систем в медицинских организациях». Согласно документу, Владимирская область получит 37 млн рублей из резервного фонда. Эти средства будут направлены на приобретение компьютеров и установку соответствующих программ в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.Администрация Владимирской области уделяет большое внимание информатизации здравоохранения, которая предусматривает обеспечение дистанционной записи на прием к врачу через Единый портал госуслуг, ведение электронных медицинских карт пациентов, обмен медицинской документацией между лечебными учреждениями в электронном виде, ведение в медицинских организациях расписаний приема врачей в электронном виде, автоматизированное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения и другие важные составляющие.Дополнительные меры по информатизации здравоохранения изменят к лучшему качество медицинских услуг и сделают визит в медицинское учреждение для пациентов более удобным.