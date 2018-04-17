За минувшие выходные состоялось 33 реагирования на палы травы (аналогичный период прошлого года – 3)

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области рассказали о прохождении периода половодья и начала пожароопасного периода. На сегодняшний день на малых реках наметилась устойчивая динамика спада уровней воды, на реках больших, таких как Клязьма и Ока, уровни воды постепенно повышаются. Средний рост (на разных территориях) 15-20 сантиметров. Вместе с тем отмечается, что на всех реках региона превышены максимальные уровни воды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это значит, что половодье развивается интенсивнее, однако жизнеобеспечение населения в связи с этим не нарушено. Есть подтопления приусадебных участков, к примеру, в городе Судогде, но специалисты 3-й день подряд фиксируют постепенный спад воды в реке Судогде. За минувшие сутки вода ушла с 6-ти приусадебных участков. В течение нескольких следующих дней вода покинет и остальные подтопленные участки. А вот во Мстёре в ближайшее сутки ожидается подтопление до 10-ти приусадебных участков. Это связано с местными особенностями: тут и река Тара, и река Мстёрка и, конечно же, полноводная сейчас Клязьма. В любом случае, силы и средства ТП РСЧС Владимирской области готовы к дальнейшему развитию половодья. А в настоящее время осуществляется мониторинг, в том числе с воздуха – с помощью БПЛА и вертолёта МЧС, осуществляется мониторинг и оперативными группами, в Главном управлении МЧС России по Владимирской области работает оперативный штаб. Обстановка под контролем.Что касается пожароопасного периода, то за минувшие выходные состоялось 33 реагирования на палы травы (аналогичный период прошлого года – 3). Общая площадь, пройденная огнём – 19 тысяч квадратных метров. Это не может не вызывать опасений. Палы травы, равно как и сжигание мусора и сухой растительности на своих участках (даже в металлических бочках) – может привести к пожарам в населённых пунктах. Это и произошло в деревне Прокудино Кольчугинского района 14-го апреля. Мужчина проводил уборку на своём участке, сжигал растительный мусор, в результате сгорел и его дом, и дом соседа.Потому жителям важно своевременно сигнализировать о палах травы, о противоправных действиях нарушителей, если есть возможность – пресекать эти действия.Конечно же, сейчас активно проводится мониторинг обстановки (в том числе с воздуха) и профилактическая работа по этому направлению: рейды, сходы с жителями – всё это в силе в течение пожароопасного периода, который продлится по 14-е октября. А как только техника сможет заехать на поля, почва которых насыщена влагой – будет производиться опашка лесных массивов и населённых пунктов.