По решению прокуратуры их должны убрать в течение месяца - до 15 мая

Во Владимирской области нашли две несанкционированные свалки.Их нашли в Селивановском районе во время прокурорской проверки. Жители оставляли бытовые и строительные отходы около деревень Новлянка и Лобанова. Складирование мусора на необорудованной территории может сказаться не только на состоянии окружающей среды, но и здоровье людей.Прокурор направил в суд иск к сельскому поселению Новлянское с требованием убрать свалку в течение месяца - до 15 мая. Фемида встала на его сторону.