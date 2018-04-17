Санкции применяют к тем, кто развивается и становится сильнее. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин обозначил природу антироссийской истерии, поднятой на Западе.

Санкции применяют к тем, кто развивается и становитсясильнее. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин обозначил природу антироссийскойистерии, поднятой на Западе."Если бы Россия не развивалась и деградировала, тоникто не стал бы применять к нам санкции. Санкции направлены на то, чтобыРоссия не развивалась", – сказал Володин в интервью программе"Мнение" на телеканале "Россия 24".Он напомнил, что Россия многого добилась в сфереимпортозамещения со времени объявления первых санкций четыре года назад. Кпримеру, сельское хозяйство растет и прибавляет каждый год. "Если мыпреодолеем новые вызовы, то выйдем на иной уровень развития", – уверенспикер Думы.Он напомнил, что России за короткое время удалось создать снуля свою платежную систему. Банковскую карту "Мир" принимают на всейтерритории страны, а значит средства граждан надежно щащищены.Говоря о законопроекте, внесенным на рассмотрение Госдумыбольшой группой депутатов и который уже вызвал резонанс в обществе, Володинотметил, что его главная цель – защитить страну и граждан от западных санкций. Спикеруказал, что документ как таковой не вводит конкретные ограничения на американскиетовары и сферы взаимодействия, он лишь дает рекомендации правительству и президентувводить те или иные контрсанкции.Наш законопроект предоставляет право президенту иправительству принимать решения по защите граждан России.По заверению главы Думы, экономический эффект в случаепринятия документа и его дальнейшей реализации будет чувствительным для США и ихпартнерам по антироссийским санкциям. Но перед обсуждением законопроекта впервом чтении 15 мая, депутаты проведут встречи с экспертами и деловыми кругамидля того, чтобы убедиться в правильности решений, уточнить нормы искорректировать их, если это потребуется.Мы должны работать на опережение, Россия должна быть сильнойи процветающей страной. Эти задачи мы преследуем при внесении законопроекта.Володин подчеркнул, что Россия анализирует рыноквозможностей других стран, которые смогли бы заместить американскую продукцию.Отдельно спикер остановился на норме законопроекта, предусматривающей ограниченияна покупку лекарств и поспешил успокоить сограждан. Документ не предполагаетвводить запрет на американские лекарства, которые не имеют аналогов. Таких всписке 90, а всего Россия закупает в США 1019 наименований медикаментов.Кроме того, глава Думы выразил уверенность в том, что насмену США придут другие страны. В частности, это уже готовы сделать фармацевтическиеконцерны из Швейцарии.Россия – открытая страна. Мы руководствуемся принципамимеждународного права.Председатель Думы пообещал, что власть окажет поддержкупопавшим под санкции российским бизнесменам и компаниям. По мнению Володин,ограничительные меры против предпринимателей ни что иное, как нарушение прав и свободграждан, свобод ведения торговли и бизнеса."Наши бизнесмены – сильные и это не нравится. Когдатакие решения принимаются, идет речь о попытка нанести ущерб стране и еегражданам", – сказал Володин.Он также прокомментировал обращение депутатов по поводуистории с отравлением в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и егодочери, направленное в ПАСЕ.Нам нельзя мириться с ложью. Ложь – как плесень, онагибнет на свету.По мнению Володина, на основе лжи в деле Скрипалей были принятырешения, которые абсолютно не нужны Европе. "Мы реалисты. Базы НАТО стоятв странах Совета Европы, но там есть разные политики и партии, которые несмотряна все проблемы способны отличить правду от лжи. Тереза Мэй и ее правительствоучаствовали не просто в авантюре, а в большой лжи, втянув в нее втянули другиестраны. Сейчас все это начинает сыпаться. Хотелось бы чтобы эти действияоценили в Совете Европы", – сказал Володин.