Украинские врачи борются за жизни двоих пострадавших в ДТП в Кривом Роге, в результате которого восемь человек погибли на месте. Состояние еще шестерых, как сообщил заместитель заведующего приемным отделением больницы города, оценивается как тяжелое.

Украинские врачи борются за жизни двоих пострадавших в ДТП в Кривом Роге, в результате которого восемь человек погибли на месте. Состояние еще шестерых, как сообщил УНИАН заместитель заведующего приемным отделением больницы города, оценивается как тяжелое. Один из очевидцев снял на видео последствия серьезной аварии, произошедшей около 6 часов утра на углу улиц Металлургов и Героев АТО.Общее число пострадавших в столкновении легковой Mazda, микроавтобуса и автобуса с примерно 25 пассажирами на борту, выросло с 17 до 21 человека. Четверых из них после осмотра отправили домой, остальные были госпитализированы. Водителя одного из транспортных средств, по словам Степанова, отправили на экспертизу на предмет опьянения. Двое пострадавших находятся в край тяжелом состоянии, еще шестеро — в тяжелом.По данным Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, в Mazda в момент столкновения находились два человека, в автобусе — три человека, в маршрутном такси — около 25 пассажиров. Микроавтобус, как можно судить по кадрам с места, превратился в груду металла, спасателям пришлось использовать специальное оборудование, чтобы вытащить из салона тела.Полицейские пока не называют виновника аварии. В среду в Кривом Роге объявлен день траура.