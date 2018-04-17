В центре Москвы начался снос старинного доходного дома, который частично обрушился 15 апреля. Эксперты вынесли вердикт: здание начала прошлого века в Пушкаревом переулке уже не спасти.

В центре Москвы начался снос старинного доходного дома, который частично обрушился 15 апреля. Эксперты вынесли вердикт: здание начала прошлого века в Пушкаревом переулке уже не спасти.Аварийный дом сносят очень аккуратно специальными гидравлическими ножницами. Они постепенно, фрагмент за фрагментом, разрушают стены. Это сделано для того, чтобы не допустить повреждения соседних зданий. Сам Пушкарёв переулок, где идут работы, полностью перекрыт. Жителям ближайших домов к своим квартирам приходится добираться через кордоны спасателей и полиции.- Записываешься у молодого человека, и тебя с сотрудниками МЧС проводят до твоего подъезда. Спокойно пропускают, выпускают.Чтобы облако строительной пыли не накрыло центр столицы, место, где идут работы, постоянно проливают. Для бесперебойной подачи воды на Сретенке задействовали сразу несколько пожарных гидрантов и специальную технику.Здание начало разрушаться 15 апреля. Сначала посыпались кирпичи, а потом рухнули два пролета. Доходный дом в Пушкаревом переулке построили еще в прошлом веке — в 1913 году. В 2006 году его признали аварийным и расселили. Но сносить тогда не стали, решили восстанавливать. Строение примыкает к жилой пятиэтажке. Ее и еще три соседних дома эвакуировали. Семьдесят жильцов временно разместили в гостиницах.- Сотрудники МЧС прошли по квартирам, предупредили, чтобы люди взяли ценные вещи, выходили, их будут расселять по гостиницам временно. Опасности никакой нет. Я, например, не хотела уходить, но все равно нас попросили выселиться.В свои квартиры жители, скорее всего, смогут вернуться в конце недели. Закончить все работы по разбору городские власти обещают за 10 дней.