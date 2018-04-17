Главными кузницами кадров в нашей
стране считаются МГУ, МГИМО и ВШЭ. Покидая стены этих учебных заведений,
дипломированные специалисты всегда могли рассчитывать на престижную работу в
топовых компаниях и высокую заработную плату. Но, похоже, времена меняются. Теперь
выпускникам этих ВУЗов предлагают стать прислугой у состоятельных господ.
Главными кузницами кадров в нашей
стране считаются МГУ, МГИМО и ВШЭ. Покидая стены этих учебных заведений,
дипломированные специалисты всегда могли рассчитывать на престижную работу в
топовых компаниях и высокую заработную плату. Но, похоже, времена меняются. Теперь
выпускникам этих ВУЗов предлагают стать прислугой у состоятельных господ.
Так, на сайте по поиску работы и
подбору сотрудников Rabota.ru появилась необычная вакансия. В столичный жилой
комплекс премиум-класса требуются дворецкие, которые будут встречать и
провожать жильцов дома, а также оказывать им разнообразные услуги.
К кандидатам предъявляются
следующие требования: наличие высшего образования (МГУ, МГИМО, РГГУ, ВШЭ),
знание этикета, эрудированность, быстрота реакции, хороший вкус, тактичность,
английское чувство юмора, отличная память на имена и лица, грамотная, хорошо
поставленная русская речь, свободное владение английским языком и эрудированность.
Также мажордому требуются водительский опыт не менее 5 лет, навык управления
автомобилями E– и F-класса, личные контакты в бутиках, отелях, ресторанах. "Предпочтение
будет отдаваться кандидатам, которые готовы при необходимости невозмутимо и
элегантно припарковать Bentley и с энтузиазмом заказать столик в "Большом" для
семейного ужина в пятницу в три часа дня", – говорится в тексте объявления о
вакансии.
Мажордом должен уметь поддержать
светскую беседу, быть в курсе главных мировых новостей, знать даты громких театральных
премьер и самые модные адреса столицы. Ему также надлежит располагать
информацией обо всех сервисах внутри жилого комплекса. Всех, кто откликнется на
вакансию, ждет строгий конкурсный отбор.
Зарплата мажордома составит 100 тысяч
рублей.