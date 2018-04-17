Главными кузницами кадров в нашей стране считаются МГУ, МГИМО и ВШЭ. Покидая стены этих учебных заведений, дипломированные специалисты всегда могли рассчитывать на престижную работу в топовых компаниях и высокую заработную плату. Но, похоже, времена меняются. Теперь выпускникам этих ВУЗов предлагают стать прислугой у состоятельных господ.

Главными кузницами кадров в нашейстране считаются МГУ, МГИМО и ВШЭ. Покидая стены этих учебных заведений,дипломированные специалисты всегда могли рассчитывать на престижную работу втоповых компаниях и высокую заработную плату. Но, похоже, времена меняются. Теперьвыпускникам этих ВУЗов предлагают стать прислугой у состоятельных господ.Так, на сайте по поиску работы иподбору сотрудников Rabota.ru появилась необычная вакансия. В столичный жилойкомплекс премиум-класса требуются дворецкие, которые будут встречать ипровожать жильцов дома, а также оказывать им разнообразные услуги.К кандидатам предъявляютсяследующие требования: наличие высшего образования (МГУ, МГИМО, РГГУ, ВШЭ),знание этикета, эрудированность, быстрота реакции, хороший вкус, тактичность,английское чувство юмора, отличная память на имена и лица, грамотная, хорошопоставленная русская речь, свободное владение английским языком и эрудированность.Также мажордому требуются водительский опыт не менее 5 лет, навык управленияавтомобилями E– и F-класса, личные контакты в бутиках, отелях, ресторанах. "Предпочтениебудет отдаваться кандидатам, которые готовы при необходимости невозмутимо иэлегантно припарковать Bentley и с энтузиазмом заказать столик в "Большом" длясемейного ужина в пятницу в три часа дня", – говорится в тексте объявления овакансии.Мажордом должен уметь поддержатьсветскую беседу, быть в курсе главных мировых новостей, знать даты громких театральныхпремьер и самые модные адреса столицы. Ему также надлежит располагатьинформацией обо всех сервисах внутри жилого комплекса. Всех, кто откликнется навакансию, ждет строгий конкурсный отбор.Зарплата мажордома составит 100 тысячрублей.