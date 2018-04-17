17.04.2018

2018-04-17 14:35:25

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (13 (9614) от 17 апреля 2018 года)

ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 года № 143 на должность начальника Управления внутренних дел по Центральному административному округу Главного управления МВД России по г. Москве назначен генерал-­майор полиции Игорь Зиновьев. Читайте на странице 2.



СТАРТОВАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ЩИТ И ПЕРО» — 2018

Конкурс «Щит и перо» проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации с 2002 года. Его цель — повышение доверия граждан к органам внутренних дел. Подробнее на странице 2.



ОГРАДИТЬ ДЕТЕЙ ОТ БЕДЫ

В рамках межведомственной профилактической операции «Дети России — 2018», направленной на предупреждение распространения наркомании и развитие правовой грамотности среди несовершеннолетних, сотрудники столичной полиции провели ряд мероприятий. Читайте на странице 2.



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВУ — ЗАДАЧА ОБЩАЯ

В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве состоялся «круглый стол», на котором обсуждалась актуальная тема — о борьбе с фальшивомонетничеством в столице. Подробнее на странице 3.



ПАСХАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

В преддверии одного из самых главных праздников для православных христиан – Воскресения Христова в Библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова прошел музыкальный концерт под названием «Пасхальный подарок». Читайте на странице 3.



ВСТРЕЧИ С АКТИВНЫМИ ГОРОЖАНАМИ

На севере мегаполиса состоялись первые отчёты участковых уполномоченных полиции перед местными жителями. Как и прежде, в этих ставших уже традиционными мероприятиях приняли участие представители общественности. Подробности на странице 4.



ТРЕБУЕТСЯ «ОХРАННЫЙ ОРДЕР»

Как обеспечить защиту тех, кто подвергся семейно-бытовому насилию? Именно об этом шла речь в ходе выездного заседания комиссии Московской городской думы по безопасности в ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» (далее — КЦ). Подробности читайте на странице 4.



В СОГЛАСИИ С ФЕМИДОЙ И ДУШОЙ

Накануне Дня образования юридической службы МВД Российской Федерации мы решили поговорить с представителем юридического сообщества. Сегодня наш собеседник — начальник правового отдела УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Анастасия Харитонова. Читайте на странице 5.



КВАРТИРА НА «ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ»

Следователь 11-го отдела СЧ ГСУ Главного управления МВД России по г. Москве лейтенант юстиции Дмитрий Яковлев в течение нескольких месяцев скрупулёзно разбирался, как злоумышленница в несколько этапов осуществляла свой криминальный «бизнес-план» по завладению чужими миллионами. Подробнее на странице 5.



НЕЗАМЕЧЕННЫЙ ПОДВИГ

Этот случай произошёл пару лет назад. Представьте себе ясный солнечный день. На Бережковской набережной полицейский «Форд» притормаживает перед светофором, как вдруг в стекло со стороны пассажирской двери раздаётся стук. Взволнованный мужчина сообщает офицерам, что совсем рядом в Москве-реке тонет человек. Продолжение на странице 6.



РЕМЕНЬ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ

По всей стране автовладельцы активно присоединяются к интернет-акции «Пристегнись, Россия!». Инспекторы дорожно-патрульной службы юго-запада Москвы также призвали водителей использовать ремни безопасности. Читайте на странице 6.



«ЗЕБРУ» НАДО ЧТИТЬ

Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы Западного округа провели окружное профилактическое мероприятие «Пешеход». Подробности читайте на странице 6.



ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ СТАЛИ СЪЕДОБНЫМИ

Сотрудники 5-го СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве посетили маленьких пациентов травматологического отделения знаменитой «Морозовской детской городской клинической больницы». Продолжение на странице 6.



ГОРДОЕ ЗВАНИЕ — ВЕТЕРАН

Ежегодно 17 апреля личный состав столичного гарнизона полиции отмечает День ветерана МВД. О работе Совета ветеранов ОВД г. Москвы — достижениях и проблемах — рассказывает его председатель генерал-майор внутренней службы в отставке Виктор Антонов. Читайте на странице 7.



ОПЫТОМ РЕКОМЕНДОВАНО ПОДЕЛИТЬСЯ

Не так давно в МВД России было принято решение создать подразделения туристической полиции в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу — 2018. Впрочем, в нашем городе она уже существует. И почти за четыре года накопила достаточно богатый опыт работы. Продолжение читайте на странице 8.



КАЖДОДНЕВНЫЙ РИСК — ЭТО ПРОСТО РАБОТА

17 апреля 2018 года исполнилось 100 лет советской пожарной охране. Её летопись велась с 17 апреля 1918 года, когда Владимир Ильич Ленин подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации государственных мер борьбы с огнём». Читайте на странице 9.



КОМАНДА УКРОТИТЕЛЕЙ ОГНЯ

Одним из доблестных представителей отечественной пожарной охраны является генерал-майор внутренней службы в отставке Леонид Коротчик, который в течение достаточно продолжительного времени возглавлял столичный гарнизон огнеборцев. Продолжение на странице 9.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАЛ-ПОЛИЦМЕЙСТЕР

7 июня (27 мая — по старому стилю) 1718 года царь Пётр I учредил в Санкт-Петербурге Главную полицию. Первым на должность генерал - полицмейстера в стольном городе на берегах Невы был назначен Антон Девиер. Продолжение на странице 11.



ВАХТА ПАМЯТИ ОБЪЯВЛЕНА ОТКРЫТОЙ

4 апреля 2018 года в Центральном музее Вооружённых Сил РФ состоялось подведение итогов проекта «Нам есть кем гордиться» и открытие «Вахты памяти — 2018». Организаторами мероприятия выступили колледж Московской государственной академии водного транспорта (МГАВТ) совместно с Московским городским Советом женщин (МГСЖ). Читайте на странице 11.



АХ, ВЕРНИСАЖ, ВЕРНИСАЖ...

Слушатели Центра профподготовки транспортной полиции Центрального региона страны посетили художественную выставку. Продолжение на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируется из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12 - 13.



НА СТРАЖЕ СОЛНЕЧНОГО БЕРЕГА

Правоохранительная система в Болгарии весьма похожа на российскую. За правопорядок в этой балканской стране отвечает МВД. Структура её отчасти совпадает с нашим аналогичным ведомством. Подробнее на странице 14.



«НАРОД КАЗАКАМИ МЕЧТАЕТ БЫТЬ»

(Окончание. Начало в № 12.)

На улицах нашего города в последнее время мы часто видим казаков. Красавцы-мужчины разных возрастов, в форме и при наградах. Не по одному, конечно, они ходят: то есть — это не случайные люди, а казачьи патрули. Они несут службу. Почему в Москве? И кто они — казаки, живущие в столице? Продолжение на странице 15.



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Читайте на странице 15.



БЕЗМОЛВНЫЕ СВИДЕТЕЛИ ПРАВДЫ

(Продолжение. Начало в №№ 5–7, 9—12.)

Тема минувшей Великой Отечественной войны горька. Но без неё жить нельзя. К великому сожалению, несмотря на протесты ветеранов и неравнодушных граждан, такие понятия, как патриотизм, коллективизм, совесть, ушли из сознания…Продолжение читайте на странице 16.



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Читайте на странице 16.





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