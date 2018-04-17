Премьер-министр Великобритании оправдалась перед парламентом за нанесение удара по Сирии. Глава кабинета министров Соединенного Королевства заявила, что Лондон не ставил перед собой цели угодить Вашингтону.

Премьер-министр Великобритании оправдалась перед парламентомза нанесение удара по Сирии. Глава кабинета министров Соединенного Королевствазаявила, что Лондон не ставил перед собой цели угодить Вашингтону."Мы не следовали по указке США, а защищали национальныеинтересы", – заявила она. Как именно национальным интересамВеликобритании отвечают бомбардировки суверенного государства госпожа Мэйуточнить не посчитала нужным.При этом действия британского премьера не были согласованы сзаконодателями. На это Мэй ответила, что не советовалась с парламентариямииз-за необходимости быстрого принятия решения. По ее словам, кабинет министровимеет право поступать так, как считает нужным, а уже после этого обращаться законсультациями к законодательному органу.В парламенте между тем без восторга отнеслись к военнойавантюре премьера, ранее отметившейся агрессивными и откровенно хамскимивыпадами не только в адрес Сирии, но и России. Глава оппозициидепутатского корпуса, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин подверг резкойкритике решение Мэй бомбить арабскую республику. Онпотребовал доказать юридическую обоснованность такого шага, а также отметил,что премьер-министр должна отчитываться за свои действия перед британскимпарламентом, а не перед союзниками – США и Францией.Ранее Мэй назвала атаку на Сирию"безальтернативной". В сообщении на сайте британского кабминаговорилось, что Лондон решился на удар по арабской республике из-за позицииРоссии, которая в Совбезе ООН наложила вето на западный проект резолюции,который якобы помог бы добиться объективного расследования предполагаемойхимической атаки.В минувшую субботу США, Франция и Великобритания атаковалиобъекты в Дамаске и Хомсе, которые, как утверждают союзники, имели отношения ксирийской химической программе. Со стороны Соединенного Королевства в атакеучаствовали четыре истребителя "Торнадо". По данным минобороныРоссии, всего было выпущено 103 ракеты – большая их часть была сбита силами ПВОарабской республики.Поводом для агрессии стало происшествие 7 апреля в Думе –сирийские войска якобы применили химическое оружие против повстанцев. Этисведения распространили организации, которые Минобороны России не признает вкачестве достоверных источников. Центр по примирению враждующих сторон провелсобственное расследование в Думе, но не обнаружил следов применения химическогооружия.