Премьер-министр Великобритании оправдалась перед парламентом
за нанесение удара по Сирии. Глава кабинета министров Соединенного Королевства
заявила, что Лондон не ставил перед собой цели угодить Вашингтону.
Премьер-министр Великобритании оправдалась перед парламентом
за нанесение удара по Сирии. Глава кабинета министров Соединенного Королевства
заявила, что Лондон не ставил перед собой цели угодить Вашингтону.
"Мы не следовали по указке США, а защищали национальные
интересы", – заявила она. Как именно национальным интересам
Великобритании отвечают бомбардировки суверенного государства госпожа Мэй
уточнить не посчитала нужным.
При этом действия британского премьера не были согласованы с
законодателями. На это Мэй ответила, что не советовалась с парламентариями
из-за необходимости быстрого принятия решения. По ее словам, кабинет министров
имеет право поступать так, как считает нужным, а уже после этого обращаться за
консультациями к законодательному органу.
В парламенте между тем без восторга отнеслись к военной
авантюре премьера, ранее отметившейся агрессивными и откровенно хамскими
выпадами не только в адрес Сирии, но и России. Глава оппозиции
депутатского корпуса, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин подверг резкой
критике решение Мэй бомбить арабскую республику. Он
потребовал доказать юридическую обоснованность такого шага, а также отметил,
что премьер-министр должна отчитываться за свои действия перед британским
парламентом, а не перед союзниками – США и Францией.
Ранее Мэй назвала атаку на Сирию
"безальтернативной". В сообщении на сайте британского кабмина
говорилось, что Лондон решился на удар по арабской республике из-за позиции
России, которая в Совбезе ООН наложила вето на западный проект резолюции,
который якобы помог бы добиться объективного расследования предполагаемой
химической атаки.
В минувшую субботу США, Франция и Великобритания атаковали
объекты в Дамаске и Хомсе, которые, как утверждают союзники, имели отношения к
сирийской химической программе. Со стороны Соединенного Королевства в атаке
участвовали четыре истребителя "Торнадо". По данным минобороны
России, всего было выпущено 103 ракеты – большая их часть была сбита силами ПВО
арабской республики.
Поводом для агрессии стало происшествие 7 апреля в Думе –
сирийские войска якобы применили химическое оружие против повстанцев. Эти
сведения распространили организации, которые Минобороны России не признает в
качестве достоверных источников. Центр по примирению враждующих сторон провел
собственное расследование в Думе, но не обнаружил следов применения химического
оружия.