Двукратные обладатели Кубка Гагарина их магнитогорского Металлурга назвали имя нового главного тренера команды. В ближайшие два сезона с хоккеистами Магнитки будет работать Йозеф Яндач, который работает с национальной сборной Чехии.

Двукратные обладатели Кубка Гагарина их магнитогорского "Металлурга" назвали имя нового главного тренера команды. В ближайшие два сезона с хоккеистами Магнитки будет работать Йозеф Яндач, который работает с национальной сборной Чехии.При этом кроме Яндача, который возглавит главную команду Магнитогорска, в штаб "металлургов" в качестве старшего тренера вошел Виктор Козлов, а ассистентом тренера стал Иржи Калоус, помогающий Яндачу и в сборной. Контракты с ними также рассчитаны на два ближайших года.В новом сезоне "Металлург" возглавит тренер сборной Чехии Йозеф Яндач (контракт на 2 года). Старшим тренером назначен Виктор Козлов. pic.twitter.com/R1Qjc4SQsh— КХЛ (@khl) 17 апреля 2018 г.