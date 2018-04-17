Политолог Александр Асафов прокомментировал сообщения СМИ об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию жидким веществом. Он считает эту историю идеологически выгодной Лондону.

Политолог Александр Асафов прокомментировал сообщенияСМИ об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию жидкимвеществом. Он считает эту историю идеологически выгодной Лондону.По мнению эксперта, данная тема не уходит с повестки,потому что, несмотря на свою абсурдность и позорную бездоказательность, онаявляется идеологическим базисом для политического давления и атак на Россию. Асафовотметил, что таким приемам Лондон действует по примеру США."Мы видим, как и в другихнаправлениях наши британские и американские партнеры пытаются создать новыеаргументы для увеличения этого давления. В частности, это несуществующаяхимическая атака в городе Дума в Сирии", – цитирует политолога . Он уверен, что тема проотравление Скрипалей будет обрастать новыми деталями. По словам Асафова, уистории со Скрипалями "ещепоявятся новые обстоятельства, а попытки независимых расследований будутблокироваться".Как писали Dni.Ru, согласно докладу ОЗХО, яд, которым отравили Скрипалей, вряд ли былпроизведен в России. В свою очередь российский министр иностранных дел СергейЛавров сообщил, что в ходе экспертизы в пробах были обнаружены следы токсичногохимиката BZ. Подобная рецептура находилась на вооружении армии США,Великобритании и других стран альянса.Напомним, что бывшийсотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городеСолсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже через несколько часов бездоказательнообвинила в случившемся Москву.