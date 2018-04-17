Политолог Александр Асафов прокомментировал сообщения
СМИ об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию жидким
веществом. Он считает эту историю идеологически выгодной Лондону.
Политолог Александр Асафов прокомментировал сообщения
СМИ об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию жидким
веществом. Он считает эту историю идеологически выгодной Лондону.
По мнению эксперта, данная тема не уходит с повестки,
потому что, несмотря на свою абсурдность и позорную бездоказательность, она
является идеологическим базисом для политического давления и атак на Россию. Асафов
отметил, что таким приемам Лондон действует по примеру США.
"Мы видим, как и в других
направлениях наши британские и американские партнеры пытаются создать новые
аргументы для увеличения этого давления. В частности, это несуществующая
химическая атака в городе Дума в Сирии", – цитирует политолога . Он уверен, что тема про
отравление Скрипалей будет обрастать новыми деталями. По словам Асафова, у
истории со Скрипалями "еще
появятся новые обстоятельства, а попытки независимых расследований будут
блокироваться".
Как писали Dni.Ru, согласно докладу ОЗХО, яд, которым отравили Скрипалей, вряд ли был
произведен в России. В свою очередь российский министр иностранных дел Сергей
Лавров сообщил, что в ходе экспертизы в пробах были обнаружены следы токсичного
химиката BZ. Подобная рецептура находилась на вооружении армии США,
Великобритании и других стран альянса.
Напомним, что бывший
сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе
Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже через несколько часов бездоказательно
обвинила в случившемся Москву.