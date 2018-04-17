Певица стала участницей юбилейного концерта Авторадио. А после выступления с ней пообщался корреспондент Dni.Ru.

Певица стала участницей юбилейного концерта "Авторадио". А после выступления с ней пообщался корреспондент Dni.Ru.Певица всегда выглядит безупречно – идеальная укладка, мейкап, дорогое дизайнерское платье. Не даром же Жасмин считается одной из самых стильных и утонченных на российской эстраде. "Правда, мне часто хочется выйти на улицу неузнаваемой, без макияжа, без мыслей о том, как я выгляжу и о том, что меня могут сфотографировать, – рассказала Жасмин. – Ко мне постоянно приковано внимание людей, вначале это сильно напрягало, я понимала, что не принадлежу себе. Но потом осознала, что это – непременная часть моей профессии. И привыкла к этому, перестала обращать внимание. Хотя всегда выглядеть как с картинки – тяжелый труд".При этом Жасмин старается избегать людных мест, где на нее могут наброситься сумасшедшие поклонники. "В московское метро я спускалась два раза в жизни – для съемок и когда дико опаздывала", – пояснила артистка, предпочитающая передвигаться на премиальных автомобилях с личным водителем и охранникомПризналась певица в серьезной зависимости. "Питаю страсть к сумочкам – это уже похоже на болезнь, – улыбается певица. – Их уже столько, что впору обустраивать под них отдельную гардеробную. У меня изжога на них!" К каждому платью, каждому образу у певицы есть очаровательный аксессуар в руках. Интересно, что дарить звездным коллегам Жасмин тоже предпочитает сумки – благо, в Москве нет недостатка в выборе. Певица намекнула, что Пугачевой на ее недавнее 69-летие она тоже преподнесла сумку, предварительно посоветовавшись с со стилистом Примадонны