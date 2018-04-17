Десятилетний самец жирафа, прогуливавшийся по вольеру, в котором прожил пять лет, случайно засунул голову в развилку ветвей на дерево, не сумел освободиться самостоятельно и начал задыхаться. Сотрудники поспешили на помощь и задействовали ручную пилу, однако попытка не увенчались успехом. Освободить животное удалось только с использованием более серьезного инструмента, при помощи которого была спилена одна из веток, державшая жирафа. Ветеринары попытались оказать помощь животному.

Печальный случай с летальным исходом произошел в минувшее воскресенье, 16 апреля, в зоопарке китайского города Куньмин в провинции Юньнань.Десятилетний самец жирафа, прогуливавшийся по вольеру, в котором прожил пять лет, случайно засунул голову в развилку ветвей на дерево, не сумел освободиться самостоятельно и начал задыхаться.Сотрудники поспешили на помощь и задействовали ручную пилу, однако попытка не увенчались успехом. Освободить животное удалось только с использованием более серьезного инструмента, при помощи которого была спилена одна из веток, державшая жирафа.Ветеринары попытались оказать помощь пострадавшему, однако, по сообщениям СМИ, жираф скончался утром следующего дня от повреждений шеи и проблем с кровоснабжением мозга.