Женщина фиктивно поставила на учет знакомого иностранного гражданина за денежное вознаграждение.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней жительницы деревни Добрынино Собинского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий участковым уполномоченным полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции Собинского ОМВД выявлен факт нарушения миграционного законодательства.Установлено, что в феврале текущего года 61-летняя местная жительница направила в территориальный отдел по вопросам миграции уведомление о прибытии уроженца ближнего зарубежья, с указанием места его проживания по адресу, где зарегистрирована и проживает сама - в квартире, расположенной в деревне Добрынино. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранному гражданину, прибывшему в Россию на заработки, у женщины изначально не было – в квартире мужчина не проживал.Расследование уголовного дела продолжается.